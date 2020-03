Após Twitter, Facebook e Instagram também apagam posts de Bolsonaro

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Após o Twitter, o Facebook e o Instagram também decidiram, nesta segunda-feira (30), apagar a publicação do presidente Jair Bolsonaro, por entender que ela cria "desinformação" e que pode causar danos reais à população.



Os posts mostram o presidente passeando pelas ruas do Distrito Federal, conversando com populares e falando frases contra o isolamento social, um dos principais pontos de prevenção ao coronavírus.