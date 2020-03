Wilson Lima decide manter protocolo de prevenção após discurso polêmico de Bolsonaro

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, se mostrou contrário ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento feito na noite de terça-feira (24). Bolsonaro criticou as medidas de proteção ao coronavírus, como o fechamento de escolas. Ele também chegou a atacar governadores e culpou a imprensa pelo que classificou como ‘histeria’.

Nas redes sociais, Wilson declarou: “A minha posição é muito clara, não vamos voltar atrás de nenhuma decisão que foi tomada pelo Governo do Estado do Amazonas. Até porque elas foram tomadas de maneira responsável e seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, do Governo Federal”, afirmou o governador.

Não vamos voltar atrás de nenhuma das medidas restritivas tomadas em decorrência do coronavírus. Minha prioridade é proteger o povo do estado do Amazonas. pic.twitter.com/JO3FlJWiX3 — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) March 25, 2020

Governadores de outros estados também se manifestaram: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que a fala indica que "estamos sem direção". "Desconectado da realidade, desconectado da ação do Ministério da Saúde, atrapalha o trabalho dos governadores e menospreza os efeitos da pandemia", afirmou.

Já o governador do Maranhão, Flávio Dino, avaliou que Bolsonaro "viu que perdeu a governabilidade".