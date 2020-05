Ao receberem Bolsonaro, militares recusam cumprimento com as mãos e vídeo viraliza na web

Coronavirus já entrou dentro de casa

Bolsonaro tentando apertar as mãos dos militares e os caras oferecendo os cotovelos. Constrangedorpic.twitter.com/YMex6eNsyl — Glauber Macario (@glaubermacario) April 30, 2020

Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) viralizou na web nesta quinta-feira (30). Bolsonaro aparece estendendo a mão para cumprimentar militares durante o evento de posse do novo do Comando Militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade, mas é ignorado por militares que estendem o cotovelo para saudar a presença do chefe do Executivo.

No vídeo, Bolsonaro estende uma das mãos e dois militares o cumprimentaram com o cotovelo. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, deu um "tapinha" nas costas do presidente. Em seguida, Bolsonaro encosta no braço do vice, general Mourão.

O cumprimento com as mãos não é recomendado por infectologistas, devido a possibilidade de transmissão do novo coronavírus. O vídeo ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.