Alexandre Ramagem e Ricardo Saadi prestam esclarecimentos na Polícia Federal

O impeachment do governador do Amazonas

Nesta segunda-feira (11) o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, e o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro Ricardo Saadi, irão depor á Polícia Federal após serem citados citados pelo Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro em um depoimento de oito horas prestado no último dia 2, em Curitiba

Segundo o site Globo, o inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR), com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que Moro pediu demissão do cargo, no fim de abril. Ele disse ter sido pressionado por Bolsonaro a fazer mudanças na cúpula da Polícia Federal.

O ex-diretor-geral da PF Maurício Valeixo, que foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro, também será ouvido hoje.