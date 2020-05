Associação repudia Bolsonaro sobre Tubaína e cobra fim de 'regalias fiscais' ao falar de Zona Franca de Manaus

A crepioca do vice-governador

Após a declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em que defende "o uso de cloroquina para quem é de direita e tubaína para quem é de esquerda" para pacientes com o novo coronavírus, a Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras) divulgou uma nota nesta quarta-feira (20), em que repudiou a fala do presidente e disse que ele deveria "acabar com as regalias fiscais milionárias concedidas a Zona Franca de Manaus".

“Se o presidente Bolsonaro, de fato, se preocupa com o Brasil, agora é a hora de acabar de vez com a concessão de benefícios fiscais para multinacionais na Zona Franca de Manaus e reverter o dinheiro para o combate ao coronavírus”, escreveu o presidente da Afrebras, Fernando Rodrigues de Bairros.

Na nota, a entidade enfatizou as ações das fábricas de refrigerantes em relação a pandemia do coronavírus e destacou que Bolsonaro fez uma "infeliz declaração" no dia em que o Brasil registrou mais de mil mortes pelo vírus, em menos de 24 horas.

"Boa parte das fábricas regionais está se mobilizando para fazer doações de alimentos e álcool em gel a comunidades pobres para tentar diminuir os impactos da crise.".

A Afrebras disse ainda que "vários hospitais ou leitos de hospitais de campanha poderiam ser construídos com o dinheiro da farra de benefícios fiscais" ao se referir aos incentivos à ZFM.