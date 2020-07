Bolsonaro sanciona projeto que amplia validade de receita médica

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

O presidente Bolsonaro sancionou nessa terça-feira (28), o projeto que estende a validade das receitas médicas e odontológicas de remédios de uso contínuo durante o período da pandemia.

A medida já foi publicada no Diário Oficial, mas sofreu veto por parte do presidente no trecho em que propunha que outras pessoas poderiam fazer a retirada dos medicamentos nas farmácias por meio de declaração.

Lembrando que a extensão do prazo vale apenas para remédios que não estão sujeitos a controle sanitário especial, os famosos medicamentos controlados ou “tarja preta” como são conhecidos.