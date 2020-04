Carlos Bolsonaro é identificado pela PF como articulador em esquema criminoso de fake news

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi identificado pela Polícia Federal como um dos articuladores do esquema criminoso de fake news, em inquérito sigiloso conduzido pelo Supremo Tribunal Federal.

A informação vem um dia após o ex-ministro Sérgio Moro acusar o presidente Jair Bolsonaro de interferir nas investigações da Polícia Federal, ao tentar convencer o então ministro a trocar o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. E também um dia após o presidente da República escolher um grande amigo pessoal de Carlos Bolsonaro para comandar as investigações.

Segundo a Folha de São Paulo, dentro da PF a certeza é de que Bolsonaro tirou Valeixo do cargo porque sabia que a investigação havia chegado ao seu filho, e quis abrir caminho para obter informações da investigação no STF ou até trocar o grupo de delegados responsáveis pelo caso.

O inquérito que apura o uso de fake news para ameaçar e caluniar ministros foi aberto no ano passado pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Carlos é identificado sob a suspeita de ser um dos líderes do grupo que usa notícias falsas para intimidar e ameaçar autoridades públicas na internet. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também é investigado.

Jair Bolsonaro já escolheu o substituto de Valeixo no comando da PF, Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, e amigo pessoal de Carlos.