Bolsonaro diz que Moro 'sabia as regras do jogo' e dispara: 'Fim lamentável'

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Após a divulgação polêmica do vídeo da reunião de Bolsonaro com seus ministros, o presidente decidiu se manifestar aos jornalistas que estavam na frente do Palácio do Alvorada na noite dessa sexta-feira (22).

Em discurso eufórico, ele reafirmou que não tentou interferir nas investigações da PF e disse que Sérgio Moro “sabia das regras do jogo” quando aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça.

Em tom de ironia Bolsonaro disparou:"A mulher casa comigo e quer que eu não tenha chulé”.

Em outro trecho da entrevista ele diz lamentar “o fim melancólico do ex- ministro:

“Foi um tiro d’água, sequer um tiro de festim, foi um traque. O senhor Sergio Moro, uma pessoa que tem uma história, tem um passado. Mostrou corrupção bilionária em estatais, tenha um fim melancólico como esse. Um homem que tinha tudo para servir a sua pátria, tendo o presidente como seu líder”.

Durante toda a sua fala, ele fez questão de afirmar que o vídeo não comprova as acusações de Moro de que ela tenha tentado interferir na PF.