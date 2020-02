Bolsonaro sorridente botando fogo na Amazônia é destaque de carnaval na Alemanha

Durante os festejos de carnaval em Colônia, cidade da região oeste da Alemanha, um dos destaques dos desfiles de carros alegóricos na próxima segunda-feira (24) retrata o presidente da República Jair Bolsonaro com uma bandeira do Brasil atada em palito de fósforo sorridente, enquanto que árvores, animais e sambistas estão carbonizados e chamuscados por incêndios. A intenção é retratar as queimadas na Amazônia de uma forma bem humorada, segundo organizadores.

De acordo com reportagem de um jornal local, é comum nos desfiles de carnaval em algumas cidades da Alemanha a pauta política. Além de Bolsonaro, outras figuras como Donald Trump, Vladimir Putin e Kim Jong-un também são destaques.