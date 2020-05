Instagram coloca alerta de Fake News em postagem compartilhada por Bolsonaro

Coronavírus x política e poder

Mais uma vez o Instagram ocultou uma publicação do presidente Jair Bolsonaro, por classificá-la como fake News.

A postagem foi feita no stories, e afirmava que o número de mortes por doenças respiratórias no Ceará entre 16 de março e 10 de maio deste ano, era menor do que no mesmo período de 2019. O presidente chegou a escrever que havia "algo muito estranho no ar".

A Agência Lupa analisou a informação e verificou que era falsa. "Além de estarem desatualizados, os números citados no post incluem erroneamente mortes por outras causas, que não têm nenhuma relação com problemas respiratórios", afirmou.

O post foi ocultado, mas ainda é possível vê-lo. O internauta é alertado sobre a "informação falsa".

Questionada, a assessoria do presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou.

A postagem compartilhada por Bolsonaro dizia que os dados teriam sido extraídos do Portal da Transparência do Registro Civil.

De acordo com a Agência Lupa, após a atualização feita à 0h de segunda, os dados do Portal da Transparência do Registro Civil indicavam, 2.808 óbitos por doenças respiratórias no Ceará no período citado em 2019, contra 3.217 em 2020 - ou seja, houve aumento de pelo menos 409 casos, um acréscimo de 14,5%.