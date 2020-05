Após saída de Moro, secretário do Ministério da Justiça Vladimir de Freitas é exonerado de cargo

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM - Vladimir Passos de Freitas foi exonerado nessa segunda-feira (11), do cargo de secretário do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A decisão do Governo Federal foi anunciada com publicação no Diário Oficial da União.

Freitas fazia parte da equipe do ex-ministro Sérgio Moro que deixou o ministério em clima de conflito e acusações ao presidente Jair Bolsonaro.

Desde então a estrutura da equipe de trabalho tem sofrido mudanças. A Polícia Federal também está passando por transições e nomeia hoje como diretores de Gestão de Pessoal da PF e de Administração Logística os ex-superintendes do órgão Cecília Silva Franco e André Viana Andrade, respectivamente.

Ambos tinham sido exonerados na semana passada pelo novo ministro da Justiça André Mendonça.

Quanto ao cargo desocupado por Vladimir Freitas, não foi informado quem assumirá.