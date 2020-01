Mais de 2,5 milhões estudantes se inscreveram no Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é a forma de acesso ao ensino superior nas universidades públicas e utiliza as notas do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) para preenchimento das vagas, com isso mais de 2,5 milhões de estudantes já realizaram inscrições no sistema.

De acordo com a Agência Brasil, o site do Sisu chegou a registrar 7 mil inscrições por minuto e por conta do número de acessos houve lentidão no sistema.

Para se inscrever não pode ter zerado a redação na edição de 2019 do exame. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet até as 23h59 do próximo domingo (26).