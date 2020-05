Em encontro com Bolsonaro, Maia fala em ‘manter o diálogo’ e adiamento do Enem

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

O presidente da Câmara, Rodriga Maia esteve reunido com o presidente Bolsonaro nesta quinta-feira (14) no Palácio do Planalto. Após o encontro Maia realizou uma coletiva de imprensa.

Rodrigo Maia evitou responder perguntas sobre as criticas de Bolsonaro durante videoconferência com empresários. Disse também que aceitou o convite porque é necessário manter o diálogo.

Outro assunto abordado em reunião foi sobre o Enem. Maia afirmou que pediu ao presidente o adiamento das provas e que ele ‘ficou de avaliar’.