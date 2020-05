Regina Duarte promete mostrar serviço na cultura e ataca imprensa: 'venenosos'

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

A secretária de Cultura, Regina Duarte, usou seu perfil oficial do Instagram neste sábado rebater as críticas sobre sua gestão na pasta e atacou a imprensa ao dizer que é "vítimas de matérias tendenciosas, maldosas, fakes, venenosos".

Desde que assumiu o cargo no governo Bolsonaro, a atriz foi alvo de duras críticas, principalmente da classe artística, que cobram da secretária um posicionamento mais inciso em relação à cultura do país durante a pandemia do novo coronavírus. Regina Duarte também causou revolta no meio artístico ao ter minimizado as mortes de grandes nomes como Flávio Migliacco, Moraes Moreira, Aldir Blanc, Rubem Fonseca, entre outros.

Sobre esses ataques, a secretária se manifestou pela primeira vez e escreveu: "Estou sendo vítima da 'Infodemia': matérias tendenciosas, maldosas, fakes, venenosas. Mas posso garantir que tudo nessa quarentena vai passar". Ao falar sobre sua gestão no governo, a atriz garantiu: "Em breve vocês poderão ver os resultados da Cultura que quero pro meu país acontecendo, sob minha gestão. Não vou rebater os absurdos lançados contra mim, estou trabalhando muito. E vou mostrar serviço", finalizou.

Ao falar em infodemia, Regina Duarte se referiu às fake news.