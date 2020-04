Após demissão de Valeixo, Sérgio Moro convoca jornalistas e pode anunciar saída do Ministério

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Após Sérgio Moro ameaçar deixar ministério caso seu aliado Maurício Valeixo fosse retirado do controle da PF no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro levou a decisão à frente e exonerou o delegado. Moro então convocou a imprensa para uma coletiva essa manhã (24) e deve tratar do assunto com possibilidade de anunciar sua demisssão.

A exoneração de Valeixo foi oficializada hoje com publicação no Diário Oficial e teria desagradado bastante o ministro da Justiça, já que o delegado da PF era homem de confiança dele.

Desde ontem, os rumores de um racha entre o Moro e o presidente têm se intensificado, mas o desfecho real só será conhecido logo mais às 11h (horário de Brasília), durante a coletiva.