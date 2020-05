Ex-presidente Lula critica Bolsonaro e afirma que Brasil está em 'guerra contra o coronavírus'

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista à revista Carta Capital, falou sobre a 'a necessidade da presença do Estado para resolver determinadas crises' em referência ao coronavírus no Brasil. O país já conta com 271.885 casos confirmados e 17.983 mortes.

"Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008.", disse o ex-presidente.

Lula afirmou que o Brasil vive uma "guerra contra o coronavírus", e aproveitou para criticar o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação à doença. "Ele 'sequer' cumpriu a tarefa de entregar o auxílio emergencial de R$ 600 para todas as pessoas".