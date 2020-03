Osmar Terra se pronuncia sobre suposto caso com Michelle Bolsonaro: ‘se superou’

O ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou por meio de nota em suas redes sociais, sobre o suposto caso que ele teria com a esposa de Jair Bolsonaro, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Confira:

Os rumores de que Michelle Bolsonaro e Osmar Terra teriam um caso, surgiram após a Isto publicar uma matéria sobre o “desconforto”da primeira-dama no casamento e as viagens que ela fazia sozinha com o ex-ministro. A matéria apontou ainda que a demissão de Osmar se deve a essa questão.

A internet chegou a subir a tag #BolsonaroCorno após a matéria viralizar. O presidente nem a primeira-dama se pronunciaram sobre o ocorrido até o momento.