Bolsonaro e ministros comemoram dia da independência dos Estados Unidos

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Em evento com ministros e o filho Eduardo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o dia da independência dos Estados Unidos, em almoço realizado neste sábado (4), em Brasília. O embaixador estadunidense, Todd Chapmann, esteve presente na reunião. Todos os presentes no pequeno evento não estavam usando máscaras de proteção contra a Covid-19, de acordo com fotos divulgadas pelo presidente nas redes sociais.

Os ministros que participaram do almoço foram: Ernesto Araújo (Relações Internacionais), Fernando Azevedo (Defesa), Braga Netto (Casa Civil) e Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

A obrigação de usar máscara em locais fechados como estabelecimentos comerciais, industriais, igrejas e outros ambientes particulares com reunião de pessoas foi vetado por Bolsonaro.