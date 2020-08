Bolsonaro aparece em outdoor como ‘garoto-propaganda’ da cloroquina

Um outdoor com a imagem do presidente Jair Bolsonaro como ‘garoto propaganda’ da cloroquina, em Vitória, no Espírito Santo, viralizou nas redes sociais. Lembrando que o medicamento sem eficácia comprovada no tratamento do novo coronavírus.

Em um video, divulgado pelo deputado estadual Capitão Assumção (Patriota-es), mostra bolsonaristas sem máscaras ao lado da peça publicitária. “Tratamento precoce salva vida”, dizia a imagem.

No local os apoiadores do presidente também seguravam cartazes apoiando o uso do medicamento, além de carregarem bandeiras do Brasil e Israel.