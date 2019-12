Bolsonaro é internado após sofrer acidente doméstico no Palácio do Alvorada

Manaus/AM - O presidente Jair Bolsonaro foi internado na noite dessa segunda-feira (23) no Hospital das Forças Armadas (HFA), depois de sofrer um acidente doméstico no Palácio do Alvorada, em Brasília.

De acordo com o ministro Augusto Heleno, o presidente teria escorregado no banheiro e batido a cabeça na queda e por isso, foi encaminhado para realizar uma tomografia computadorizada.

Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 21h20 e já foi para a sala de exames, apesar do susto, a tomografia não apontou alterações no crânio. Por segurança, o médico da unidade decidiu deixá-lo internado em observação por um período de 6h e 12h.