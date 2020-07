Em live, Bolsonaro afirma estar com 'mofo no pulmão' após coronavírus

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

O presidente Jair Bolsonaro declarou na noite de quinta-feira (30) durante transmissão ao vivo por suas redes sociais que está com mofo no coração.

Acabei de fazer um exame de sangue, né, estava com um pouco de fraqueza ontem, acharam até um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser... Agora, depois de 20 dias dentro de casa, a gente pega outros problemas. Eu peguei mofo, mofo no pulmão", disse Bolsonaro;

Após ter dado a declaração, afirmou que não há motivos para preocupação, já que um novo exame deu negativo,