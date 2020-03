Bolsonaro vai às ruas e causa aglomeração após ministro da saúde defender isolamento social

O mau exemplo do coronel Menezes

Um dia depois do ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta conceder coletiva orientado os brasileiros a ficarem em casa para evitar aglomeração, Bolsonaro decidiu sair pelas ruas e comércios de Brasília causando verdadeiros tumultos na manhã desse domingo (29).

Segundo o Jornal Folha de São Paulo, o presidente conversou com vendedores e comerciantes e fez fotos com admiradores sem se preocupar com a orientação de seu próprio ministro e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Sem qualquer item de proteção, Bolsonaro incentivou os trabalhadores a seguirem com a rotina e ironizou a ordem de quarentena:

“Eu defendo que você trabalhe. Lógico, quem é de idade fica em casa. Às vezes, o remédio demais vira veneno”, declarou.

Além da área de comércio, o líder ainda visitou o Hospital das Forças Armadas (HFA), e demais lojas no entorno.