Centenas de corpos de vítimas da Covid-19 são retirados de ruas e casas na Bolívia

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Mais 400 corpos foram removidos de casas e ruas da Bolícia em apenas 5 dias. As maiorias das mortes podem ter sido pelo coronavírus, segundo a Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC).

Segundo o site da Globo, o diretor nacional da FELCC, coronel Iván Rojas, disse a jornalistas que 85% dos corpos são de e mortos confirmados pelo novo coronavírus ou que apresentaram sintomas da Covid-19. As autoridades bolivianas vão catalogar esses casos como "suspeitos" — não está claro se todos poderão ser testados.

No mês de abril, dezenas de corpos podiam ser vistos nas ruas de Guayaquil; velórios eram feitos nas ruas, vídeos registravam pessoas morrendo sem ar em via pública e o forte odor dos corpos fez com que muitos urubus voassem sobre a cidade.

A Bolívia, que tem 11 milhões de habitantes, registra mais de 60 mil infectados com Covid-19 no acumulado desde o início da pandemia. No país, o novo coronavírus deixou mais de 2,2 mil mortos.