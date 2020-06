Aulas de ioga são praticadas dentro de 'bolhas' para evitar transmissão do coronavírus

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

Um estúdio de Ioga criou 'bolhas' para evitar a transmissão do coronavírus entre seus alunos. Durante as aulas, cada aluno fica em sua própria cúpula, que medem um metro e meio de altura, seis de largura e possui regulação de aquecimento integrada. A ideia surgiu na cidade de Toronto, no Canadá e caiu no gosto do público.

As fotos das aulas foram publicadas e viralizaram na web. De acordo com o site UOL, um professor circula livremente, com microfone que transmite o som de sua voz para dentro das bolhas.