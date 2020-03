Após 10 anos, goleiro Bruno diz que ‘Bola não matou Eliza Samudio’ e revela ‘peça chave’

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Após quase dez anos de um crime que chocou o país, o goleiro Bruno Fernandes, 35, afirmou pela primeira vez que o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. não foi responsável pelo assasinato de Eliza Samudio, ocorrido e junho de 2010.

Bola foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver da modelo, mas, em entrevista ao jornal O Tempo, de Minas Gerais, o goleiro revelou que o ex-policial não foi o autor do homicídio: "Até que me provem o contrário, para mim, o Bola é inocente. Nesse caso, ele é. Quero avaliar a prova que liga o Bola a esse assunto. Não tem. Foi muito mais naquela época lá, que tinha que condenar, quando o Macarrão falou no júri que o 'Bruno agora é o mandante, agora fecha. O Bola é o executor'. Tá, ele é o executor, prova isso. Prova também que eu sou o mandante”, disse. Segundo Bruno, Bola foi envolvido no caso por conta de uma rixa que tinha com o delegado Edson Moreira, responsável pelas investigações do crime.

Além da declaração, Bruno alega que seu ex-braço direito ‘Macarrão’, é peça-chave do crime e que espera que ele “conte realmente a verdade”. O ex-goleiro disse que ‘Macarrão’ já chegou a contá-lo o que aconteceu, mas cabe a ele esclarecer o caso.

Após a entrevista, a defesa de Bola informou que vai avaliar se há base legal para reabrir o processo. O delegado Edson Moreira, negou ter qualquer tipo de rixa com o ex-policial. Já Macarrão, não quis se pronunciar sobre as acusações.