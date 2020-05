Dicas para aumentar os lábios usando maquiagem; confira

Quando o inimigo é o presidente

A moda agora entre as influenciadoras é aumentar o tamanho dos lábios, muitas aderiram ao preenchimento labial, mas, usando apenas um lápis específico para contorno de boca é possível ter o mesmo resultado de forma bem natural.

É super fácil, basta seguir as dicas a seguir:

1. Escolha um lápis labial com uma cor semelhante ao tom da sua boca para contornar a parte de fora dos lábios, mas sem exageros. A escolha da cor é essencial, pois quanto mais parecido com o seu tom natural, mais natural é o resultado.

2. Contorne seus lábios de acordo com o tamanho que gostaria de deixá-los para dar um pouco de volume.

3. Aplique um pouco de iluminador no arco do cupido, aquela pequena curva do lábio superior, que por sua vez vai criar uma aparência de projeção dos lábios

4. Para finalizar, passe um pouco de gloss no centro dos lábios, isso também cria a ilusão de lábios mais volumosos.