No Amazonas, 22 pessoas são presas com armas e drogas

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - A polícia prendeu 22 pessoas na capital e no interior do estado entre a quinta-feira (02) e a madrugada desta sexta (3). Os suspeitos foram presos por crimes como tráfico de drogas, porte de ilegal de arma de fogo e roubo. Dois adolescentes também foram apreendidos durante as ações.

Em Manaus foram 18 presos, entre eles um homem de 32 anos que estava com quatro armas de fogo e 13 munições não deflagradas, em uma mochila. O flagrante aconteceu no beco Jacó, bairro Cidade de Deus, zona norte.

Outros três homens foram presos após serem abordados por policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na rua São João, bairro Compensa, zona oeste. Com eles foram encontrados sete aparelhos celulares, uma arma de fogo, duas armas caseiras e R$ 80 em espécie.

No interior, quatro pessoas foram presas durante ações em Boa Vista dos Ramos, Boca do Acre, Santa Isabel do Rio Negro e Urucurituba. As prisões ocorreram por desordem, violência doméstica e tráfico de drogas.

Em Santa Isabel do Rio Negro, distante 631 quilômetros da capital amazonense, uma mulher de 27 anos foi presa com 31 trouxinhas de entorpecentes de maconha tipo skunk e uma balança.

Em Boca do Acre, a 1.028 quilômetros de Manaus, um homem de 45 anos foi preso com uma porção supostamente de maconha, em uma abordagem durante barreira de fiscalização na entrada do município. O homem estava com uma motocicleta, que foi apreendida.