Condomínio de luxo em Manaus onde mora secretário de segurança tem boca de fumo estourada

Manaus/AM - O condomínio residencial Ponta Negra 2 foi alvo de uma ação policial que resultou na prisão em flagrante de dois homens que residiam local e estariam operando uma boca de venda de drogas. No conjunto mora o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Rocam atendeu a uma denúncia anônima sobre a entrega de uma grande quantidade de drogas no condomínio. No local, os policiais encontraram dois veículos chegando no prédio, um de modelo Voyage, e outro Ônix.

Após um tiroteio, dois homens que estavam no Ônix foram presos com uma pistola calibre 380, e 7 munições. Outros suspeitos que estariam com os entorpecentes no carro de modelo Voyage conseguiram fugir. A dupla presa foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



O coronel Louismar Bonates informou que não foi ele quem atirou durante a operação que prendeu seus vizinhos: "Não fui eu que dei tiro. Foi um trabalho da polícia, que prendeu dois traficantes que estavam fazendo dentro do nosso condomínio uma boca de fumo. Tinha um carro conduzindo droga e outro fazendo escolta. Teve tiroteio, mas sem problemas para os moradores. Os dois traficantes, que eram nossos vizinhos, já foram presos", disse Louismar, que cobrou da administração do condomínio mais rigor na entrada do local.

"Grandes traficantes estão se instalando em condomínio de luxo. Tínhamos dois traficantes morando ali e fazendo ali dentro uma boca de fumo.", completou.