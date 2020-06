Show de Bob Marley ganha versão HD para arrecadar doações e ajudar afetados pela pandemia

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

O vídeo da apresentação de Bob Marley & The Wailers, realizado em Londres, em 1977, durante a turnê "Live at the Rainbow", foi remasterizado para melhorar a qualidade do som e da imagem para arrecadar doações e ajudar pessoas da comunidade da música que foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

"Junte-se a nós para esse especial Bob Marley & The Wailers e assista a festa que eles fizeram durante apresentação do show 'Live at the Rainbow', em junho de 1977, em Londres", diz um trecho da campanha beneficente.

O show está disponível em versão HD, no canal do Bob Marley, no Youtube.