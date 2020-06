Ex-bbb Elana fala sobre boatos de affair com Whindersson Nunes

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

A ex-bbb Elana Valenaria participou do quadro ‘Pego, Penso ou Passo’, no canal de Matheus Mazzafera ao lado de Gleici Damasceno e falou sobre os boatos de ter ficado com Whindersson Nunes.

Ao ver a foto do youtuber, Elana e Gleici responderam: “passo”. O apresentador, então, quis saber mais detalhes sobre os boatos de affair.

“É mentira. A gente é amigo, Matheus, a gente nunca ficou. Amigão mesmo. Eu gravei com ele, a gente tá fazendo alguns trabalhos juntos agora. Ele é do Piauí também, da mesma cidade que eu morei por algum tempo. A gente é super amigo”.