Em meio a boatos de affair, Bruna Marquezine deixa comentário carinhoso para Enzo Celulari

Bruna Marquezine alimentou os boatos de affair com Enzo Celulari que surgiram está semana ao comentar um vídeo do rapaz no Instagram.

Em um vídeo em que Enzo aparece pedindo doações para ajudar quem precisa, Bruna comentou: “Boa, mozão”. O filho de Claudia Raia respondeu: “Bora, mozão”.

O comentário dividiu opiniões. Alguns acharam ser um deboche da atriz por conta dos boatos, já outros torceram pelo casal e aumentaram as suspeitas de que existe um romance entre eles.

“Mesmoo que seja brincadeira se tem intimidade quem sabe uma hora dessas a vida surpreende vcs!!!”, comentou uma fã. “Bruna, você merece ser feliz”, comentou outra pessoa. “Deus faz acontecer, eu te imploro”, pediu outra seguidora.