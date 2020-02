Com pés e mãos amarrados, jovem é achado morto perto de balneário

Manaus/AM - Maik Alexandre da Silva Dias, 23, foi executado e abandonado por criminosos nas proximidades de um balnéario, na Zona Rural de Boa Vista, em Roraima, nessa segunda-feira (17).

A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e foi morta a tiros de pistola .380. Várias cápsulas do armamento foram achado junto ao corpo.

A polícia afirma que o jovem já tinha ficha criminal por receptação e investiga se o homicídio pode estar relacionado com algo do passado. Ninguém foi preso até o momento.