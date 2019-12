Camisa de Michele Bolsonaro vira polêmica na web após mensagem de natal de presidente

Faz alguns anos que familiares e amigos costumam brigar quando o assunto é política, mas há algum tempo a discórdia se tornou ainda maior após o Brasil se dividir entre os admiradores e os que desprezam o presidente Jair Messias Bolsonaro. E para a alegria de quem usa as redes sociais para mostrar opiniões, o atual presidente usou os veículos de TV para passar a mensagem de natal, levando a net a loucura.

Desta vez o alvo não foi Bolsonaro, mas a primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, que surgiu ao lado do marido com uma blusa simples, estampada com o nome e Jesus, e da cor vermelha. Não precisou de muito tempo para que a tag com seu nome subisse e ficasse em primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Twitter.

Enquanto apoiadores de Bolsonaro se atentaram para a mensagem que tratava sobre um breve balanço sobre seu Governo, esquerdistas e não simpatizantes do presidente começaram a focar na cor da camisa de Michele, que era da cor usada na logo do Partido dos Trabalhadores (PT).

E foi assim que começou a guerra entre os internautas:

