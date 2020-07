Blogueira é detonada ao anunciar festa e debochar de pandemia

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Feira de Santana sem leitos de UTI.

Blogueira feirense fazendo festa pq a vida é dela... pic.twitter.com/p0RUeqnjK5 — publiciotaria (@taloucapoc) July 4, 2020

A blogueira de Feira de Santana, na Bahia, Lydi Siqueira, é a mais nova influencer a ser detonada nas redes sociais por aglomerar pessoas em uma festa de aniversário e ainda debochar da pandemia do coronavírus, que matou mais de 60 mil pessoas no Brasil e continua avançando.

No vídeo divulgado nas redes sociais, a blogueira aparece sendo maquiada por um profissional e mandando um recado sobre o seu aniversário: "A vida é minha, o risco é meu e você não foi convidado para a minha festa. Então fique em casa, fique tranquilo, você não vai pegar Covid e eu vou comemorar com quem eu amo, com quem está comigo, porque a festa é minha e de quem me faz bem".

A mulher também afirma que já vem normalmente encontrando os seus amigos há semanas - durante todo o período em que muitos estão fazendo isolamento social para evitar um maior contágio da população.

Depois de ser fortemente criticada, a blogueira deixou o seu perfil no Instagram privado para os 17 mil seguidores que possui.

O município de Feira de Santana está sem vagas disponíveis para pacientes graves de Covid-19. Todos os leitos de UTI estão reservados.