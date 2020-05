Influencer que teve vídeo de sexo vazado com Sthefane Matos se pronuncia: 'maravilhosa na cama'

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Victor Igoh, que teve um vídeo íntimo com a blogueira Sthefane Matos vazado no sábado, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Ele afirmou que o vídeo foi compartilhado em formato de GIF, e disse que o original é mais longo.

Sem citar nomes, Victor diz que alguém arquitetou a situação para tentar sujar a imagem de Sthefane. Ele também deu uma bronca nos internautas que estão atacando a blogueira com termos machistas e dizendo que ele compartilhou o vídeo por querer números no Instagram. Victor a elogiou, chegando a dizer que ela tem caráter, índole, educação, uma "mulher fora de série, bem criada" e "maravilhosa na cama".