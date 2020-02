BBB20: Emocionada, Rafa Kalimann revela detalhes sobre aborto espontâneo

Em conversa no BBB 20, nesta segunda-feira (10), a blogueira Rafa Kalimann, revelou às colegas de confinamento que sofreu um abortou espontâneo.

Ao falar sobre o assunto, a sister se emocionou e contou detalhes sobre o episódio. "Quando eu tive o aborto eu lembro que cheguei e estava muito mal com tudo. Eu deitada na maca, lembro da fisionomia do médico“, desabafou.

Em seguida, ela contou que estava com os pais e sentiu medo ao chegar ao hospital. “Eu vi eles quando estavam me levando pra sala de cirurgia e veio esse doutor e falou ‘você não precisa ter medo’. Cara, ali eu fiz só… Parecia que Deus estava falando ‘você não precisa ter medo’, só pela fisionomia dele, o jeito de falar, me acalmou“, finalizou emocionada.