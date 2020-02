Blogueira amazonense viaja à Ásia e seguidores se revoltam: 'Vai pra quarentena'

Foto: Reprodução / Instagram

Após a confirmação de uma pessoa infectada pelo coronavírus no Brasil, a digital Influencer Huma Kimaki, que está curtindo as férias na Tailândia, na Ásia, foi atacada nas redes sociais pelos internautas, nesta quarta-feira (26).

A blogueira foi bombardeada por comentários negativos sobre a possibilidade de ser contaminada pelo vírus durante a viagem. "Maninha remtibora (sic) pega tua merenda e vaza pra Manaus, corre do surto de coronga (sic) vírus", alertou uma seguidora. "Até olimpíada está preste ser adiada por conta do vírus, para o bem da humanidade. Vim aqui alertar o risco que vcs estão trazendo para Manaus é falta de senso", disse outra.

A blogueira viajou ao continente asiático ao lado do namorado Tacyo, ex da influencer Kéfera Buchmann. Eles postam vídeos diariamente e compartilham as experiências no continente aos seguidores.