Suzanne Riediger diz que ex-roteirista da Globo mentiu

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

A blogueira Suzanne Riediger contou na noite desta terça-feira (30) ter sido agredida por um ex-namorado e relatou que quase foi jogada do 10º andar do prédio.

Suzanne não citou nomes, mas minutos depois o ex-namorado, Fred Elboni, que é escritor e ex-roteirista da Globo, resolveu se pronunciar em vídeo rebatendo a acusação.

Depois da declaração de Fred, Suzanne então o acusou de ter mentido. “Eu nunca falei seu nome Fred, mas agora que você se pronunciou e mentiu, infelizmente vou ter que te responder. Me desculpem ter que decepciona-las. E pode me chamar pelo nome, Suzanne. Não sou só sua ex-namorada, eu tenho nome”, escreveu no stories.