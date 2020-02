Rap e carnaval se juntam na segunda edição do ‘Bloco do Hip-Hop’ na zona leste

Manaus/AM - Rap, grafitti, break dance e DJs agitarão a folia de carnaval no ‘Bloco do Hip-Hop’ que acontecerá 15 de fevereiro (sábado), no Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado, o CDCC (Rua Ouro Preto, Coroado 3), a partir das 14h. Toda programação é gratuita.

Para comandar a festa o Bloco do Hip-Hop terá apresentações de Dj Carapanã, Dj Ananias, Dj Mc Fino, Manauaras em Extinção, Rap W- Mc, Rap Gaxpar, Grupo Aposse92, Rap Victor Vivemos Livre e com as intervenções de Flat Lad (Freestyle de Bike), Roda de Break com o ocupa cypher Nativos Crew.

Haverá também a Batalha do Coroado (BDC) e o momento Open Mic, que dará ao artista presente o momento de subir ao palco e cantar.

O produtor e apresentador Maykon Andrade (Bboy Mayking), conta que o Bloco do Hip-Hop traz uma perspectiva coletiva e de troca entre os participantes. “É um evento que conecta produtores, artistas, agentes e mobilizadores da cultura Hip-Hop. A estes somam-se também o público da própria comunidade e em trânsito.”

Em sua segunda edição, o evento realizado pela Nativos Crew Produções, tem o intuito de promover a união e o respeito entre as principais manifestações artística de rua, se tornando um local alternativo aonde todos da cultura hip hop podem se divertir em pleno carnaval.