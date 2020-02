Confira 5 dicas para curtir o carnaval sem gastar muito

Para muitos, a melhor época do ano chegou: o Carnaval.

O carnaval é uma das festas mais populares e precisa ter muito pique para curtir os bloquinhos, e controle na hora de economizar para não gastar em excesso com os dias de folia. Este ano, as principais festas acontecem entre os dias 22 a 25, então, segundo o site Guia Bolso, é necessário conferir as 5 dias para não ficar no vermelhos depois das feitas.

Confira

1. Estipule um valor para gastar durante todo o feriado

O ideal é separar quanto você pode gastar nesse período para que as contas não saiam do controle e garantir que você não fique no vermelho após as fetas.

2. Divida o orçamento por dia

Ao separar o valor que você tem disponível para gastar durante o período carnavalesco, organize o dinheiro para cada dia. Assim, você não corre o risco de gastar tudo no primeiro bloquinho que participar.

3. Economize na alimentação

Bebidas e alimentação costumar ficar mais caras neste período, então, nada melhor do que se alimentar em casa para diminuir as despesas com comida na rua.

4. Dê preferência aos blocos de rua

Se quiser economizar no Carnaval sem deixar de curtir às bandas e blocos, evite os eventos privados para não gastar com ingressos caríssimos nesse período.

5. Faça você mesmo

Essa dica é pra quem gosta de curtir o carnaval sem gastar muito com fantasias. Para isso, você pode abusar da sua criatividade e você mesmo produzir suas fantasias. Dá pra pesquisar na internet e encontrar diversas outras dicas de como produzir um look bom e barato.