Cinco pessoas, entre elas duas adolescentes, são baleadas em bloco de carnaval

Um tiroteio ocorrido durante um bloco de carnaval na noite desse sábado (15), deixou cinco pessoas feridas, entre eles duas adolescentes de 13 e 16 anos. O caso aconteceu em Belo Horizonte na região de Lagoa Santa.

No boletim de ocorrência, a polícia relata que dois homens teriam surgido em um carro no meio e tentado executar dois rivais que participavam do bloco. Os alvos reagiram e na troca de tiros, foliões acabaram atingidos.

Todos os envolvidos no confronto fugiram e as cinco vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital próximo. Tanto as menores quanto um homem de 28 anos foram atendidos e já receberam alta médica.

Outras duas vítimas de 18 e 20 anos tiveram ferimentos mais graves e foram transferidos para outra unidade hospitalar, onde permanecem internadas.