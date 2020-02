Bruno Henrique do Flamengo é parado em blitz e apresenta CNH que não está no sistema

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, se envolveu em um polêmica na madrugada desse sábado (29), ao ser parado em uma blitz e se recusar a fazer o teste do bafômetro. Além disso, ele teria apresentado uma CNH de São Paulo, que não foi encontrada no sistema do Detran do Rio, a suspeita é que o documento seja falso.

Segundo o sistema de informação da Rede Globo, a blitz da Lei Seca abordou o jogador na Barra da Tijuca, na ocasião, foi solicitado que ele fizesse o teste que detecta níveis de álcool no sangue, mas o atleta afirmou que não faria o exame.

Ao ter o documento de habilitação solicitado, o mesmo não constava no banco de dados do órgão. Por conta disso, o veículo dele teria sido apreendido e só foi liberado quando outra pessoa habilitada compareceu no local.

O delegado Giniton Lages informou que a polícia investiga se a CNH é falsa, ou se houve um erro no sistema do Detran. Caso seja comprovada a falsidade do documento,Bruno será indiciado. A pena para este crime é de até seis anos de prisão.