Por que artistas estão postando uma imagem preta nas redes sociais? Entenda o 'Blackout'

Alguns internautas estão intrigados após vários artistas internacionais começarem a publicar no Instagram uma imagem preta com a legenda ‘Blackout’.

Para quem não sabe, a imagem é um protesto silencioso que faz parte do movimento Blackout Tuesday, que começou na indústria musical e já alcança outras áreas do entretenimento. Artistas como Elton John, Cardi B e Dakota Fanning participam do movimento se comprometendo a não publicarem outro conteúdo nas redes sociais como o objetivo de apoiar a comunidade negra do mundo. Além disso, o ‘Blackout’ visa evidenciar perfis de pessoas negras.

A plataforma de streaming Spotify também se comprometeu a ficar sem funcionar nesta terça (2) por 8 minutos e 43 segundos, tempo em que George Floyd permaneceu asfixiado por um policial em Minneapolis. As gravadoras Warner Music e Atlantic também não vão funcionar hoje em protesto.

Os EUA tem enfrentado ondas de protestos antirracista nos últimos dias por conta da morte de George Floyd, homem negro asfixiado até a morte por um policial branco há uma semana.