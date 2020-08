Governo confirma nova edição da Black Friday brasileira; veja datas

O governo federal anunciou nesta terça-feira (4) que prepara para setembro uma semana para "unir comércio e varejo na retomada da economia do país".

Com 11 dias de duração, a segunda edição da "Semana Brasil", a Black Friday brasileira, está prevista para acontecer 3 a 13 de setembro.

A Semana em 2020 vai se tornar o ponto de partida de um novo tempo para o comércio, tempo de normalização da relação econômica entre pessoas e empresas", diz o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, no material de divulgação distribuído pelo governo.

Faremos tudo isso com respeito às normas de segurança sanitária, com empresários e consumidores cientes da importância da manutenção e fomento das relações comerciais, bem como do cuidado com a saúde do próximo", completou Wajngarten.