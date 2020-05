Vulto bizarro passa ao fundo de vídeo de Micael Borges e arrepia internautas

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

O que deveria ser um momento descontraído do cantor e ator Micael, ex-Rebeldes, acabou causando arrepios no artista e nos internautas. O rapaz publicou um vídeo em que está filmando no espelho uma dança, quando um vulto passa logo atrás dele.

No momento em que vê a sombra, Micael olha para trás, tentando entender o que era aquilo, e em seguida procura pela casa. O vulto, no entanto, não volta a aparecer. Ele também filmou a sua reação: "gelei. O sangue de Jesus tem poder".