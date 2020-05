Vídeo: Noivos recebem 'chuva de vaias' durante casamento em meio à pandemia: 'vergonha!'

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Um casamento que aconteceu no sábado (23) em plena pandemia de coronavírus, terminou com os noivos recebendo uma chuva de vaias de moradores, em frente à Paróquia da Vitória, em uma área nobre de Salvador, na Bahia.

#unforgettable - o amor nos tempos da covid [Salvador] ou: cenas de um casamento pic.twitter.com/Ymbt1Lglkk — Malu Fontes (@malufontes) May 23, 2020

Os noivos, que não usavam máscaras, assim como os convidados, selaram matrimônio no dia em que o Brasil atingiu à trágica marca de 22 mil mortes confirmadas por Covid-19. Com uma forte subnotificação, o país é o segundo com mais casos confirmados de coronavírus no mundo.

Na saída do casório, manifestantes gritavam de suas janelas: "que vergonha! 20 mil mortos! vai pra casa! irresponsáveis, todos vocês! vocês são uma vergonha", e "alegria porque sua família não depende do SUS, porque a família de vocês não tá morrendo, mais de 20 mil mortos e os irresponsáveis estão fazendo isso".