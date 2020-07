Vídeo flagra encontro épico entre tigre e píton; veja o que acontece

Está viralizando novamente um vídeo que flagrou o encontro entre uma cobra píton com um tigre em uma estrada de Karnataka, na Índia. Chama atenção no registro o fato de o felino ficar acuado na presença da cobra. Muitos aguardam um confronto épico entre dois dos grandes predadores na natureza.

O vídeo é de agosto de 2018, gravado no Parque Nacional de Nagarhole, conforme informação da rede NDTV.

Veja o vídeo:

Tiger leaves the way to Python.. pic.twitter.com/87nGHbo0M0