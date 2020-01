Vídeo: Encantador de serpentes morre por ataque de cobra-rei

Encantador de serpentes da Indonésia morreu após ser mordido duas vezes por uma cobra-rei. Em vídeo gravado durante apresentação para vizinhos se pode ver quando o homem é picado. De acordo com o jornal britânico Metro, o homem conhecido como Norjani estava com a cobra de 5 metros em casa para fins medicinais e resolveu mostra-la para os vizinhos, mas o ato não acabou bem.

Durante a apresentação Norjani não liga para as mordidas e até faz pouco caso no vídeo, mas o homem acabou passando mal duas horas após a apresentação sendo levado para hospital onde recebeu um antídoto, mas o veneno já tinha se espalhado por todo o seu corpo. Algumas horas mais tarde Norjani veio a óbito.

A família do encantador de serpentes matou a cobra cortando a sua cabeça em ato de vingança. A serpente cobra-rei é comum no sul da Ásia sendo considerada uma das mais mortais do mundo.