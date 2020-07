Três fatos sobre os sonhos que você provavelmente não sabe

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Os sonhos são uma das experiências mais interessantes que um ser humano pode vivenciar. Quem nunca acordou ofegante de um pesadelo muito real e se aliviou ao saber que aquilo não existiu?

As histórias vivenciadas chegam a intrigar até mesmo especialistas. O que muita gente não sabe é que existem fatos que todos tem em comum no sonho. Olha só:

1 - É normal esquecer dos sonhos

Já percebeu que mesmo que você se esforce, dificilmente consegue se lembrar de um sonho? Isso acontece porque é comum nos esquecer de metade do sonho cinco minutos após acordarmos. Após 10 minutos, 90% do que você sonhou some da sua mente. É por isso que geralmente você tem pequenos ‘flashes de memória’o sonho.

2 - Todos os rostos nos sonhos são conhecidos

Nosso cérebro não tem capacidade de inventar rostos. Então, se algum ‘estranho’ aparecer no meio dos seus sonhos, saiba que você já viu esse rosto antes, seja na rua, internet, ou até mesmo filme. Todas as feições com as quais sonhamos são de pessoas reais!

3 - Sonhos podem trazer premonição

Algumas pesquisas indicam que 18% a 38% das pessoas já tiveram um sonho premonitório pelo menos uma vez e 70% já experienciaram um déjà vu. Já o percentual de pessoas que acredita que é possível ter pressentimentos através dos sonhos é ainda maior, ficando entre 63% e 98%.

Com informações do Mega Curioso