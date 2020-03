Sereia é encontrada por internauta através de imagens do Google

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Um usuário do Youtube publicou um vídeo em que mostra uma " sereia congelada " na Antártida através do Google Earth . Ele também descartou a hipótese de que a forma encontrada fosse uma formação geológica.

Segundo o IG, o usuário disse ainda que a descoberta pode ter sido causada pelo derretimento do gelo da Antártida . A publicação gerou debates entre as pessoas que acreditavam que a forma era, de fato, uma sereia e as que refutavam a possibilidade. Confira o vídeo:

Vários internautas acreditam que a forma pode ser apenas uma formação geológica ou alguma outra espécie marinha, como um golfinho , congelada.

Forma meio humana

Na história as sereias foram descritas como criaturas que serviam para personificar aspectos do mar os ou perigos por ele representados. A origem do mito das criaturas híbridas foi representada pelos gregos como seres que continham o corpo de um pássaro e a delicadeza de uma mulher. As sereias passaram a ser representadas como conhecemos hoje - criaturas meio peixe e meio mulher - a partir da Idade Média. A existência dessas criaturas, no entanto, nunca foi comprovada.